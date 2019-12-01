"Se vulnera mi proceso judicial": vicealmirante Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 10 de febrero del 2026.- Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante del Estado Mayor actualmente recluido en el penal federal del Altiplano, envió una carta formal a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que denuncia presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta, entre ellas violaciones al debido proceso y obstáculos para ejercer su defensa.

La existencia de la misiva fue confirmada por el despacho Mendienta & Asociados, representante legal del mando naval, que informó que en el documento se señala a la Secretaría de Marina por no acatar resoluciones judiciales que ordenan la entrega de información clave para la defensa.

De acuerdo con la defensa, una jueza emitió órdenes los días 10 de noviembre de 2025 y 22 de enero de 2026 para que dicha documentación fuera proporcionada; sin embargo, la autoridad castrense habría incumplido reiteradamente, argumentando motivos de “seguridad nacional”, sin que esta justificación haya sido avalada por el Poder Judicial.

El equipo legal advirtió que la negativa a entregar la información ocurre pese a que la investigación complementaria se encuentra próxima a concluir, lo que —aseguran— impide demostrar la inocencia del vicealmirante, quien fue vinculado a proceso sin que, a su juicio, existan pruebas suficientes que acrediten tiempo, modo y lugar de los hechos imputados.

La defensa subrayó que estas acciones no sólo afectan los derechos del acusado, sino que comprometen la legalidad del procedimiento judicial, por lo que reiteraron un llamado a que se respeten las resoluciones judiciales y se garantice el acceso a la información ordenada por la jueza.

Farías Laguna enfrenta un proceso penal luego de que la Fiscalía General de la República lo señalara, junto con su hermano Fernando Farías, como presuntos líderes de una organización criminal conocida como “Los Primos”, vinculada al delito de huachicol fiscal.