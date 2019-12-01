Reportan secuestro múltiple en Sinaloa; seis personas fueron privadas de la libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 10:14:42

Ahome, Sinaloa, 10 de febrero del 2026.- Un nuevo hecho de violencia se registró en Sinaloa, donde un grupo armado privó de la libertad a seis personas que se desplazaban de Mazatlán con destino al municipio de Ahome.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las víctimas se encuentran un padre y su hijo de 19 años, originarios de Mazatlán, así como dos hermanos de 29 y 17 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el paradero de los demás secuestrados.

Durante el transcurso de las investigaciones, una mujer fue localizada con vida tras haber sido liberada por los agresores. La víctima presentaba huellas de tortura y fue identificada como madre de uno de los jóvenes privados de la libertad.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes, mientras se mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero de las personas que continúan desaparecidas.