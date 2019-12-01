Lanzan ataque con bombas molotov contra vinatería en Apatzingán, Michoacán; propietarios logran sofocar las llamas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 23:54:09

Apatzingán, Mich., a 17 de septiembre de 2025.– Una vinatería de la colonia Francisco Villa fue blanco de un ataque con bomba molotov la noche de este miércoles, sin que se registraran víctimas, gracias a la rápida reacción de los dueños del local, quienes evitaron que las llamas se extendieran.

El hecho ocurrió en el establecimiento denominado “1814 Tierra Caliente”, situado en la intersección de la avenida José María Morelos y Pavón con la calle Melchor Ocampo. De acuerdo con versiones preliminares, individuos no identificados lanzaron un artefacto incendiario directamente contra la fachada del negocio.

Tras el impacto, los propietarios actuaron de inmediato y lograron sofocar el fuego, que solo dejó daños menores en el exterior del inmueble. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales, quienes se encargaron de asegurar el área y verificar que no existiera riesgo de un nuevo brote de incendio.

Autoridades locales confirmaron que no hubo personas lesionadas y que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque, así como para identificar a los responsables.