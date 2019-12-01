Labor de la Guardia Civil en videovigilancia y prevención del delito, es reconocida por grupo OXXO 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:37:18

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo 2026.- La cadena comercial OXXO entregó reconocimientos a personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por las acciones conjuntas que han permitido fortalecer la prevención del delito y la detención de objetivos relacionados con diversos robos registrados en la capital michoacana y otros puntos del estado.

En el acto protocolario, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó la disposición de la iniciativa privada para sumarse a las estrategias institucionales de seguridad, al señalar que la colaboración con el sector empresarial permite generar estándares y protocolos que fortalecen la capacidad operativa de la Guardia Civil.

Subrayó que este reconocimiento es, principalmente, para las y los elementos policiales que desde el terreno, las áreas de inteligencia, investigación, operación y el C5 Michoacán, activan los protocolos establecidos para la atención de incidentes y el combate a la delincuencia.

“El trabajo coordinado entre nuestras áreas especializadas nos ha permitido consolidar a la Guardia Civil como un referente a nivel nacional. Estos resultados reflejan el compromiso, disciplina y vocación de servicio de quienes integran la corporación”, expresó.

Por su parte, Oliver Tapia Bornios, gerente de Protección Patrimonial Zona Golfo Bajío de la cadena comercial OXXO, reconoció la disposición permanente de la SSP para trabajar de manera conjunta, al considerar que la seguridad es un factor clave para el desarrollo social y económico.

Destacó que la colaboración basada en la confianza y la responsabilidad compartida permite generar entornos más seguros en beneficio de la comunidad, al tiempo que fortalece el tejido social en las regiones donde opera la empresa.