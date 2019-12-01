La SSP Michoacán detuvo en 2025 a más de 400 homicidas

Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2026.- Acciones operativas y de investigación desarrolladas a lo largo del 2025, en el estado de Michoacán por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), redundaron en la cumplimentación de 403 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso.

Sobre el particular se informó que dichas detenciones forman parte de una estrategia integral orientada a la contención de los generadores de violencia, que ha permitido consolidar una tendencia a la baja en la incidencia de este delito, mediante el seguimiento puntual de carpetas de investigación y la identificación de personas con órdenes judiciales vigentes.

Y es que el 2025 se colocó como el año con el registro más bajo de homicidios dolosos en la última década, al pasar de mil 476 casos en 2016 a mil 272 casos perpetrados el año pasado.

Para cumplimentar las órdenes de aprehensión, los trabajos fueron realizados por agentes de la SSP, en coordinación con autoridades federales, a través de esquemas de inteligencia, análisis criminal y el uso de herramientas tecnológicas, que permitieron localizar y asegurar a los objetivos señalados por la autoridad competente.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de mantener la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la seguridad, reducir los delitos de alto impacto y proteger la integridad de la sociedad michoacana, siempre con apego al marco legal y respeto al debido proceso.