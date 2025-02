La Oficina de Atención Inmediata de la FGE Michoacán: Un Enfoque Empático para la Sociedad

Morelia, Michoacán, 20 de febrero del 2025.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha dado un paso importante en su acercamiento con la ciudadanía al implementar la Oficina de Atención Inmediata, un espacio diseñado para recibir, orientar y dar solución de forma ágil y empática a los problemas legales y de seguridad que enfrentan los michoacanos.

Entrevistado al respecto, Jorge Alberto Vázquez García, titular de dicha oficina indicó: "Este servicio, que ha sido muy bien recibido por la comunidad, busca transformar la experiencia de las personas que recurren a la FGE por cuestiones legales o de seguridad, brindando no solo respuestas rápidas, sino también un trato cercano y respetuoso. Según las autoridades de la FGE, el objetivo de este programa es humanizar la atención, reconociendo la importancia de escuchar las preocupaciones de los ciudadanos y ofrecerles el acompañamiento necesario en momentos de vulnerabilidad"

Un Servicio Cercano y Personalizado

La Oficina de Atención Inmediata se caracteriza por su enfoque personalizado. A diferencia de otros servicios institucionales más burocráticos, aquí los usuarios son atendidos por personal capacitado para brindarles una orientación adecuada, sin que se sientan desbordados por trámites complicados o largos tiempos de espera. Este equipo de trabajo está formado por abogados, psicólogos y asistentes, quienes, además de ofrecer orientación jurídica, están preparados para dar apoyo emocional a quienes atraviesan situaciones difíciles, como víctimas de violencia o de delitos.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los pilares de esta oficina es la escucha activa y el respeto por los derechos humanos, buscando siempre que las personas que acuden a este espacio sientan que sus preocupaciones son tomadas en serio. “No solo se trata de resolver un problema legal, sino también de acompañar a la persona en todo el proceso”, explicó uno de los coordinadores del servicio.

Respuesta Rápida y Eficiente

Una de las características más destacadas de la Oficina de Atención Inmediata es la rapidez con la que se gestionan los casos. Con un sistema de atención prioritaria, las denuncias y solicitudes que se reciben se canalizan de forma eficiente, asegurando que cada expediente sea tratado de manera inmediata. Esto no solo reduce el tiempo de espera, sino que también permite que las personas se sientan respaldadas y comprendidas desde el primer momento.

La Fiscalía General del Estado también ha implementado una plataforma en línea que complementa este servicio, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites de forma remota y recibir orientación sin tener que desplazarse físicamente, lo que ha sido una gran ventaja, especialmente para quienes residen en municipios alejados de la capital.

Testimonios de la Comunidad

Varias personas que han acudido a la Oficina de Atención Inmediata han compartido sus experiencias positivas. Mariana Gómez, una mujer que recientemente acudió a la oficina en busca de asesoría tras ser víctima de acoso, expresó: “Me sentí escuchada desde el primer momento. No solo me ofrecieron ayuda legal, sino también apoyo emocional. La verdad, eso marcó una diferencia importante en mi situación. Sentí que no estaba sola.”

Por otro lado, José Martínez, destacó la rapidez con la que pudo presentar su denuncia: “No esperé horas, todo fue muy ágil. A veces uno piensa que las instituciones son complicadas y frías, pero aquí me hicieron sentir cómodo y atendido.”

Compromiso con la Comunidad

Este servicio refleja el compromiso de la FGE Michoacán con la mejora continua en la atención a la ciudadanía. Al poner énfasis en la empatía y la eficiencia, la Fiscalía busca recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y garantizar que las personas, independientemente de su situación, reciban el apoyo necesario para resolver sus problemas de manera justa y humana.

En un entorno en el que la falta de confianza hacia las autoridades es un reto constante, la Oficina de Atención Inmediata se presenta como una respuesta positiva a la necesidad de transformar la relación entre los ciudadanos y el sistema judicial. La atención empática y personalizada está marcando un precedente en Michoacán, donde más que nunca, es fundamental ofrecer respuestas rápidas, pero también humanas, a las demandas de la sociedad.