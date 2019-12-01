La bajan de su camioneta y la privan de la libertad en Culiacán; esto ocurrió con la tiktoker Nicholette

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:05:12

Culiacán, Sinaloa, 21 de enero del 2026.- Durante la tarde del martes se dio a conocer la privación ilegal de la libertad de la creadora de contenido en redes sociales identificada como Nicholette, quien fue bajada de su camioneta en el sector Isla Musala, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El hecho quedó captado en video, en el que se observa como dos sujetos desconocidos, uno de ellos en portación de un arma de grueso calibre, la descienden de su camioneta y la trepan a un vehículo blanco, para luego desaparecer.

Hasta el momento autoridades estatales no se han pronunciado sobre el hecho ni han confirmado si ya existe una denuncia formal de lo sucedido ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Cabe destacar que Nicholette es una figura conocida en redes sociales, donde comparte contenido de forma constante y se presenta además como emprendedora.

Una de las señas particulares que ha hecho reconocible a la influencer es el uso de una camioneta Cybertruck de color morado, vehículo que es característico en sus publicaciones y que la volvió una imagen reconocible en Culiacán.