Identifican a muertos en accidente de Madero, Michoacán

Madero, Michoacán, a 21 de enero 2026.- Como María Nedila “N”, de 66 años y su hijo Pedro Alberto “N”, de 36 años, fueron identificadas las dos víctimas mortales del accidente registrado en la carretera Villa Madero-Carácuaro, en esta municipalidad.
Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el martes una camioneta cayó en un barranco en la referida carretera.
Como resultado del percance dos personas perdieron la vida.
Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE quienes iniciaron con las indagatorias que el caso amerita.