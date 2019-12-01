Identifican a muertos en accidente de Madero, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:54:12

Madero, Michoacán, a 21 de enero 2026.- Como María Nedila “N”, de 66 años y su hijo Pedro Alberto “N”, de 36 años, fueron identificadas las dos víctimas mortales del accidente registrado en la carretera Villa Madero-Carácuaro, en esta municipalidad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el martes una camioneta cayó en un barranco en la referida carretera.

Como resultado del percance dos personas perdieron la vida, mismas que a la postre fueron identificadas como María Nedila “N”, de 66 años y su hijo Pedro Alberto “N”, de 36 años.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE quienes iniciaron con las indagatorias que el caso amerita.