Identifican a muertos en accidente de Madero, Michoacán

Identifican a muertos en accidente de Madero, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:54:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madero, Michoacán, a 21 de enero 2026.- Como María Nedila “N”, de 66 años y su hijo Pedro Alberto “N”, de 36 años, fueron identificadas las dos víctimas mortales del accidente registrado en la carretera Villa Madero-Carácuaro, en esta municipalidad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el martes una camioneta cayó en un barranco en la referida carretera.

Como resultado del percance dos personas perdieron la vida, mismas que a la postre fueron identificadas como María Nedila “N”, de 66 años y su hijo Pedro Alberto “N”, de 36 años.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE quienes iniciaron con las indagatorias que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a muertos en accidente de Madero, Michoacán
Intercambian metralla la noche del martes en Zamora, Michoacán; balacera causa pánico en habitantes
La bajan de su camioneta y la privan de la libertad en Culiacán; esto ocurrió con la tiktoker Nicholette
Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida
Más información de la categoria
Intercambian metralla la noche del martes en Zamora, Michoacán; balacera causa pánico en habitantes
Muere niño de dos años tras cirugía “de bajo riesgo” en hospital de Nuevo León; padres denuncian presunta negligencia
La bajan de su camioneta y la privan de la libertad en Culiacán; esto ocurrió con la tiktoker Nicholette
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Comentarios