Juez penal de Uruapan emite sentencia en procedimiento abreviado de 12 años de prisión por robo y tentativa de homicidio

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025. Juezas y jueces orales penales del Poder Judicial de Michoacán con sede en Uruapan han emitido decisiones judiciales relevantes en materia penal.

Tal es el caso del fallo condenatorio en procedimiento abreviado, en el que se dieron 12 años de prisión y la suspensión de sus derechos políticos y civiles a Gustavo Ángel G.M. por los delitos de robo calificado grave, robo de vehículo de motor terrestre y tentativa de homicidio, en agravio de 7 personas de identidad reservada.

De acuerdo con los datos de prueba, el 8 de abril de 2025, la víctima de iniciales J.P.V. se encontraba a bordo de su vehículo en una unidad deportiva de la colonia Guadalupe Victoria de esa localidad, cuando el acusado y otro hombre, portando armas de fuego, la despojaron de su vehículo y teléfono celular. Durante la persecución sobre la carretera Uruapan–Pátzcuaro, los agresores dispararon contra elementos de la policía municipal de Ziracuaretiro, quienes repelieron la agresión y lograron detenerlos metros más adelante.

En otro caso, por incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de dos personas menores de edad, se vinculó a proceso a Natzul Severino C.L. en Uruapan. El juez le impuso la medida cautelar de presentación ante la unidad de medidas cautelares una vez al mes y autorizó 2 meses de plazo de investigación.

De acuerdo con los hechos, el 28 de marzo y el 4 de abril de 2025, el imputado dejó de cumplir con sus deberes en cuanto a progenitor, al no proporcionar alimentos a sus hijos, incumpliendo el convenio y adeudando los meses de abril, mayo, junio y julio, debiendo un total de $29,500 pesos.

Parte de otra causa penal, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de dos personas de identidad reservada, se vinculó a proceso a Ángel Uriel C.Q. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y le autorizó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos de prueba, el 10 de septiembre de 2025, el imputado junto con tres personas más, ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Doctores, donde presuntamente dispararon contra las víctimas, provocando la muerte de una persona y lesiones a otra, quien sobrevivió gracias a la atención médica oportuna.