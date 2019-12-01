Juez dicta prisión preventiva a sujeto que llevó a menor a un hotel en Monterrey

Juez dicta prisión preventiva a sujeto que llevó a menor a un hotel en Monterrey
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:27:52
Monterrey, Nuevo León, a 2 de septiembre de 2025.- El día de hoy, la audiencia de José Manuel “N”, de 33 años de edad, se llevó a cabo, esto luego de que fuera detenido tras haber privado de la libertad a una niña de 10 años llevándosela a un hotel con engaños, en la audiencia del acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores, se le dictó prisión preventiva como medida cautelar.

El 7 de septiembre del año en curso, será la nueva fecha para continuar la audiencia, ya que el abogado del acusado solicitó una ampliación del término para resolver la situación jurídica, siendo concedida por el juez y quedando la nueva fecha pactada para la continuación.

Sobre el hecho se sabe que la víctima de este sujeto, se dedica a vender dulces en la Calzada Madero, en compañía de su abuela, la cual tiene 74 años de edad, y fue quien denunció los hechos, al ver que José Manuel “N”, tomó de la mano a su nieta y se la llevó.

Tras llevársela, este se dirigió con la menor a un hotel, en el cual se le indicó que no había habitaciones disponibles, motivo por el cual dejó a la menor en el lugar, diciéndoles a los empleados del lugar que en un momento volvería, emprendiendo la huida y siendo detenido finalmente en las calles José Silvestre Arramberri y Juan Méndez.

