Juan Antonio “N” y Lizbeth Amairani “N” detenidos con presunta droga y vehículo robado en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 21:34:29

Celaya, Guanajuato, 2 de septiembre del 2025.- Juan Antonio “N”, de 30 años, y Lizbeth Amairani “N”, de 25, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) en posesión de aproximadamente un kilo de presunta marihuana, además de un vehículo que contaba con reporte de robo.

El hecho se registró en la colonia Rancho Seco, donde a través del sistema C5 se detectó un automóvil Seat Córdoba color verde, señalado con alertamiento por robo. De inmediato, policías municipales implementaron un dispositivo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo cuando circulaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

A los tripulantes se les marcó el alto mediante altoparlante, pero al ignorar la indicación se desató una persecución que terminó con su captura.

Durante la inspección, los agentes localizaron un estuche que contenía una bolsa con hierba seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de un kilo. Tanto la droga como el vehículo fueron asegurados, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

El Gobierno Municipal reiteró, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que mantendrá acciones firmes en contra de la delincuencia con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y confianza de la ciudadanía.