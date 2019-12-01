Juan Antonio “N” y Lizbeth Amairani “N” detenidos con presunta droga y vehículo robado en Celaya

Juan Antonio “N” y Lizbeth Amairani “N” detenidos con presunta droga y vehículo robado en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 21:34:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 2 de septiembre del 2025.- Juan Antonio “N”, de 30 años, y Lizbeth Amairani “N”, de 25, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) en posesión de aproximadamente un kilo de presunta marihuana, además de un vehículo que contaba con reporte de robo.

El hecho se registró en la colonia Rancho Seco, donde a través del sistema C5 se detectó un automóvil Seat Córdoba color verde, señalado con alertamiento por robo. De inmediato, policías municipales implementaron un dispositivo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo cuando circulaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

A los tripulantes se les marcó el alto mediante altoparlante, pero al ignorar la indicación se desató una persecución que terminó con su captura.

Durante la inspección, los agentes localizaron un estuche que contenía una bolsa con hierba seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de un kilo. Tanto la droga como el vehículo fueron asegurados, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

El Gobierno Municipal reiteró, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que mantendrá acciones firmes en contra de la delincuencia con el objetivo de fortalecer la tranquilidad y confianza de la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Juan Antonio “N” y Lizbeth Amairani “N” detenidos con presunta droga y vehículo robado en Celaya
Gobierno de México fortalece acuerdos en materia de seguridad durante la 51ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Michoacán evalúa adelantar festejos patrios por ola de violencia en municipios
Cuerpo en avanzado estado de putrefacción es encontrado en una bodega al lado del metro en Monterrey; versiones preliminares indican que se trata de un hombre en situación de calle
Más información de la categoria
Juan Antonio “N” y Lizbeth Amairani “N” detenidos con presunta droga y vehículo robado en Celaya
Michoacán evalúa adelantar festejos patrios por ola de violencia en municipios
Caos en los límites de Edomex y Morelos: helicóptero se desploma con dos tripulantes en Tepetlixpa
A base de extorsión y laboratorios, los más buscados de Michoacán hacen al estado un infierno y llevan su imperio criminal a EEUU, Europa y Australia
Comentarios