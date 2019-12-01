Golpe al crimen en Pátzcuaro, Michoacán: Ejército y Guardia Civil aseguran camioneta abandonada con 1 kilo de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 18:46:50

Pátzcuaro, Mich., a 26 de enero de 2026.— Un nuevo golpe contra el crimen organizado se registró en Pátzcuaro, donde fuerzas federales y estatales localizaron una camioneta abandonada que transportaba droga sintética lista para su distribución en la región.

Durante un operativo de vigilancia realizado la tarde de este domingo, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil detectaron una camioneta tipo pick-up, de doble cabina, modelo reciente y color blanco, que fue abandonada de manera sospechosa en calles del municipio. La escena encendió las alertas de las corporaciones de seguridad.

Al inspeccionar la unidad, los uniformados descubrieron una bolsa azul que ocultaba aproximadamente un kilogramo de metanfetamina, una de las drogas más dañinas y de mayor impacto social, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a cientos de miles de pesos.

El vehículo y el narcótico fueron asegurados de inmediato y puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes, mientras se iniciaron las diligencias para rastrear el origen y destino del cargamento.

Pese al despliegue de seguridad, los presuntos responsables lograron escapar, abandonando la unidad y la droga para evadir la acción de las fuerzas del orden, lo que evidencia el nivel de presión que mantienen las autoridades sobre las células delictivas que operan en la región.

Este aseguramiento se suma a una serie de acciones recientes con las que se busca frenar el trasiego de drogas y el avance de grupos criminales en la zona lacustre de Michoacán, considerada estratégica para las rutas del narco.