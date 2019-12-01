Joven se accidenta en moto en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 10:35:04

Zamora, Michoacán, a 20 de octubre 2026.- Un adolescente sufrió algunos golpes y lesiones al sufrir un accidente en su motocicleta, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió la mañana de este martes en la carretera Zamora-Morelia a la altura de la primer entrada a la comunidad de Chaparaco.

Paramédicos de Rescate llegaron y auxiliaron al joven Juan Daniel G., de 17 años de edad, vecino de Lomas de Chaparaco quien fue canalizado a un hospital local para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y aseguraron la motocicleta de la marca Vento color negro con gris, con placa de circulación L7G73U de Michoacán.