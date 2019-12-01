Caso Axe Ceremonia: procesan a 11 presuntos implicados en muerte de fotoperiodistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 11:20:38

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- Un juez federal determinó vincular a proceso a ocho personas físicas y tres empresas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, en agravio de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes perdieron la vida en el festival musical AXE Ceremonia 2025, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, la audiencia concluyó alrededor de las 2:00 horas del 20 de octubre y entre los imputados encuentra María “N”, encargada de protección civil del evento.

Además, se dio a conocer que al menos una de las empresas vinculadas a proceso cobró la póliza de seguro correspondiente al siniestro sin haber notificado de dicho trámite a la Fiscalía capitalina ni a los abogados de las víctimas.

“Esa información es muy importante porque los seguros ya fueron cobrados por parte de las empresas. Esa información nunca fue informada a la Fiscalía, nunca se le hizo del conocimiento a ninguna de las asesorías jurídicas”, afirmó Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia de Miguel Ángel Rojas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), el plan de protección civil del festival no contemplaba la instalación de una estructura decorativa —utilizada como punto de encuentro— montada sobre una grúa, la cual colapsó.

Cabe mencionar que previamente, la familia de la fotoperiodista Berenice Giles llegó a un acuerdo con las empresas involucradas para no continuar con el proceso penal.