Investigan incendio de una camioneta en Jurica Pueblo

Investigan incendio de una camioneta en Jurica Pueblo
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:38:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- La noche del domingo, autoridades y servicios de emergencias se movilizaron a la calle Mastrantos, en Jurica Pueblo, en donde se reportó el incendio de un vehículo.

Presuntamente sujetos a bordo de un auto, se habrían aproximado a la camioneta, posteriormente lanzaron un objeto incendiario, para luego huir con rumbo desconocido.

Al lugar, arribaron los servicios de emergencias, para sofocar el incendio, el cual, afortunadamente dejó solo daños materiales y se descartaron personas heridas.

La zona fue acordonada por policías estatales y elementos de la Fiscalia General del Estado, quienes se encargarán en realizar las investigaciones, y determinar cómo ocurrió el incendio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan
Mantiene la GC blindadas las 13 regiones del estado: SSP
Más de mil turistas pasan la noche en el Zoo de Guadalajara por hechos violentos tras abatimiento de "El Mencho"
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Comentarios