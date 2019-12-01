Investigan incendio de una camioneta en Jurica Pueblo

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:38:26

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- La noche del domingo, autoridades y servicios de emergencias se movilizaron a la calle Mastrantos, en Jurica Pueblo, en donde se reportó el incendio de un vehículo.

Presuntamente sujetos a bordo de un auto, se habrían aproximado a la camioneta, posteriormente lanzaron un objeto incendiario, para luego huir con rumbo desconocido.

Al lugar, arribaron los servicios de emergencias, para sofocar el incendio, el cual, afortunadamente dejó solo daños materiales y se descartaron personas heridas.

La zona fue acordonada por policías estatales y elementos de la Fiscalia General del Estado, quienes se encargarán en realizar las investigaciones, y determinar cómo ocurrió el incendio.