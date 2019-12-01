Investigan a hombre de la tercera edad por abusar sexualmente de una perrita en Morelia; crueldad animal al alza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 11:43:28

Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado investiga a un hombre de 75 años por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una perra de raza pitbull.

El caso ha generado indignación en el colectivo social, especialmente porque el hecho fue captado en video por vecinos de la zona.

La denuncia fue presentada el pasado 18 de julio, luego de que circulara un video en el que presuntamente se observa al hombre cometiendo el acto en un domicilio ubicado entre los fraccionamientos Bonanza y Los Mirasoles; el presunto abusador ya fue identificado por las autoridades.

En el mismo lugar fue localizada otra perra de raza criolla; ambas fueron rescatadas y actualmente reciben atención médica veterinaria, además de ser sometidas a estudios para determinar su estado físico y posibles secuelas.

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, la cual también da seguimiento a otros dos casos recientes de crueldad animal ocurridos en Morelia.

El primero de ellos se refiere al ataque contra un perro de raza husky, ocurrido el 15 de julio en la colonia Villas del Fresno.

El animal fue presuntamente herido por disparos de arma de fuego. A pesar de recibir atención veterinaria, murió el 4 de agosto. Peritos trabajan para determinar con precisión la causa de muerte e identificar al responsable.

El segundo caso ocurrió el 24 de junio en la colonia Felicitas del Río.

Ahí se localizó un perro de raza Doberman abandonado en una azotea, atado con una cuerda corta, sin agua, alimento ni sombra, y en avanzado estado de desnutrición. El ejemplar fue asegurado y permanece bajo cuidado veterinario.

Las denuncias fueron presentadas por el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).