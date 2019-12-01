Investiga la FGR en Michoacán, obstucción de servicios públicos en Tepalcatepec

Morelia, Michoacán, 12 de enero del 2026.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán, tuviera conocimiento de que inspectores de la Profeco, fueron amenazados por gente armada cuando pretendían revisar una gasolinera en Tepalcatepec, esta inició carpetas de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito cometido en materia de obstrucción de servicio públicos.



Sobre el particular se informó que con base en la indagatoria, el apoderado legal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) interpuso denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la visita de inspección realizada a una estación de gasolina localizada en el municipio de Tepalcatepec.



A la citada estación arribaron sujetos quienes, bajo amenazas, obstaculizaron e impidieron a inspectores de PROFECO, realizar dicho procedimiento, por lo que los inspectores interpusieron la denuncia ante la FGR en la entidad.



La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito que se contraen en la Carpeta de Investigación.