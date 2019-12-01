Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 08:59:20

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de justicia (FGJ), mantiene como una de las principales líneas de investigación en el caso del asesinato del famoso estilista Miguel Ángel del Mora Larios, mejor conocido como Micky, una posible extorsión.

De acuerdo a declaraciones de personas cercanas a la víctima, él había dicho recientemente que tenía algunos problemas económicos, debido a unos pagos que le exigía un sujeto.

El Ministerio Público pedirá la información bancaria de Micky, ya que el estilista habría estado realizando depósitos, a varias cuentas bancarias en las últimas semanas, por lo que se verificará si esos depósitos estarían ligados con extorsión.

Otra de las líneas de investigación que se siguen, son amenazas que recibió el empresario, y por las cuales presentó una denuncia en el 2024.

Cabe resaltar, que fue el pasado 29 de septiembre cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta, llegaron a su local, que se ubica en Moliere, casi esquina con avenida Presidente Masaryk, de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde uno de ellos descendió y comenzó a disparar en contra del estilista de 28 años de edad, que según datos de las autoridades, el joven recibió tres heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

La Fiscalía continúa trabajando en la recolección de imágenes de cámaras de videovigilancia y seguridad privada, con la finalidad de ubicar a los probables responsables que huyeron a bordo de una motocicleta negra con rumbo al Estado de México.

Asimismo, Micky Hair había publicado recientemente en sus redes sociales una fotografía junto a Diana Esparragoza, nieta de "El Azul", reconocido como uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa.

Miguel fue estilista de reinas de belleza, artistas e influencers como Ángela Aguilar, Kenia Os y María Fernanda Beltrán Figueroa, quien representó a México en Miss Universo 2024.