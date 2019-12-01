Inseguridad se adueña de Uruapan, Michoacán: En diez días roban 20 vehículos, asaltan 7 negocios, matan a cuatro personas y balean a tres más

Uruapan, Mich., a 10 de agosto de 2025.- Más de tres decenas de delitos de alto impacto se han registrado en el municipio de Uruapan en apenas 10 días de agosto; lejos de las promesas de seguridad de los políticos locales, la violencia está desatada en la demarcación y la impunidad a tope, donde los delincuentes lo mismo roban desde bicis, motos o autos, asaltan negocios, balean y matan personas.

Los pobladores de Uruapan no se equivocan al ubicar a su municipio como uno de los más inseguros de México, pues prácticamente no pasa un día sin que se cometa un delito violento, desde asaltos, robos y hasta asesinatos.

Tan solo el primer día del mes se registraron dos robos violentos de vehículos, donde se usó la violencia y las víctimas son mujeres; el asalto a la gasolinera Olimpia ubicada sobre el Paseo de la Revolución, en la colonia Zumpimito; el homicidio de un hombre a balazos en calles de la colonia La Ciénega. Asimismo, un hombre fue baleado en un intento de asalto en inmediaciones del sitio conocido como “La Hielera”.

El primer crimen documentado del mes, fue el intento de robo de su auto a una mujer, quien se resistió al asalto y decidió estrellarse contra un poste, resultando herida.

El día 2 de agosto se registró el asalto a la gasolinera Eureka y a un OXXO en el Libramiento Oriente; asimismo, a punta de pistola fue robado un auto KIA en inmediaciones del Parque Lineal en la colonia La Mora. Un día después, el 3 de agosto, hombres armados despojaron a un conductor de su auto en el paseo Lázaro Cárdenas, mientras que una moto fue robada en la colonia Los Riyitos.

El 4 de agosto fue robada una camioneta en la calle Yucatán, y una moto Veloci en la colonia Ampliación Revolución; asimismo, dos sujetos asaltaron una bodega de naranjas por la planta de Pemex.

El 5 de agosto fue un día de especial violencia, al ser baleados tres miembros de una familia en inmediaciones de la central camionera; una mujer falleció posteriormente a raíz de este ataque. En esa jornada fue asaltada una tienda en la colonia México, y dos motos y una camioneta fueron robadas en las colonias La Quinta, Francisco J. Múgica y Lomas del Valle Sur.

El 6 de agosto fue robada otra como en la calle 16 de Septiembre y otra en la colonia Granja Bella, esta última despojada a su dueño a punta de pistola; el día siguiente, el 7 de agosto, una calle fue robada en la calle 20 de Septiembre, en pleno centro de Uruapan, y una camioneta Jeep fue sustraída en la colonia El Zapién. También ese día un auto fue baleado en la colonia La Michoacana.

El 8 de agosto, un auto Mazda 3 fue robado y posteriormente localizado desvalijado en la colonia La Cedrera. A pesar de su rápida localización gracias a denuncias ciudadanas, los delincuentes ya habían sustraído diversas partes de la unidad, demostrando su alta especialidad en el delito.

El 9 de agosto, una bici eléctrica fue robada en el fraccionamiento Los Viñedos; un hombre fue despojado con violencia de su moto en la colonia Ejército Mexicano; y en el colmo del cinismo delincuencial, sujetos robaron su motocicleta a un agente de la Policía en activo, en inmediaciones del Hospital Regional.

El 10 de agosto un hombre fue asesinado a balazos en la colonia La Isla y en inmediaciones de la Laguna del Ahogado fue robado un camión de pasajeros. Por la noche, un conductor fue ultimado en la colonia Infonavit Balcones.

En los primeros días del mes, solo se han reportado algunas detenciones relacionadas con la recuperación de vehículos.