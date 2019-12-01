Inicia en el CECAFIS la Formación Inicial de 64 futuros policías en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- Dando continuidad al modelo de profesionalización policial del estado de Querétaro, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) recibió este lunes al primer grupo de cadetes que inician el curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, el cual cursarán durante los próximos cinco meses en modalidad de internado.

Cabe señalar que este primer grupo del año 2026 está conformado por 64 mujeres y hombres, quienes representan a diez corporaciones de seguridad de la entidad: 20 pertenecen a la Policía Estatal y 44 a corporaciones municipales, distribuidos de la siguiente manera: 11 de Corregidora, cuatro de San Juan del Río, 16 de El Marqués, tres de Huimilpan, tres de Colón, dos de Jalpan de Serra, uno de Peñamiller, tres de Tequisquiapan y uno de Cadereyta.

El director del CECAFIS, Alberto Luna López, fue el encargado de brindar el mensaje de bienvenida, así como de presentar al personal docente, administrativo e instructores que acompañarán y guiarán a las y los cadetes durante este proceso formativo, que contempla una duración total de mil 230 horas de capacitación teórico-práctica, orientadas a su preparación integral como policías queretanos.

Destacar que, al cierre del año 2025, egresaron 193 policías provenientes de 17 corporaciones de seguridad, como resultado del compromiso y trabajo permanente de las instancias de profesionalización, capacitación, evaluación y certificación, como el CECAFIS. Con ello, se han incorporado más de 800 nuevos policías en lo que va de la administración estatal encabezada por el gobernador, Mauricio Kuri González.