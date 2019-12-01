Informa la SSP Michoacán avances en la estrategia contra la extorsión con decomiso de tragamonedas en Morelia, Uruapan y Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:57:07

Morelia, Michoacán, a 12 de enero 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informan que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en los municipios de Morelia, Uruapan y Apatzingán se registró el mayor número de máquinas tragamonedas aseguradas en 2025, con mil 121, 544 y 408.

Sobre el particular se informó que durante el año pasado, en la entidad se decomisaron en total 3 mil 211 dispositivos que operaban de manera irregular en 11 municipios de la entidad.

Además de los municipios citados, se efectuaron aseguramientos en Lázaro Cárdenas con 353 unidades; Zitácuaro con 217; Zamora con 174; Pátzcuaro con 139; Maravatío con 118; Tacámbaro con 97; así como en Huandacareo y Sahuayo con 20 dispositivos cada uno.

Estos trabajos permitieron la desactivación de diversos espacios que no solo violaban la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sino que también operaban como focos para la comisión de delitos.