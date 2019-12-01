GC detiene a tres personas con estupefacientes y equipo táctico en Puruándiro, Michoacán

GC detiene a tres personas con estupefacientes y equipo táctico en Puruándiro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 21:01:08
Puruándiro, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- Dos hombres y una mujer fueron detenidos en poder de varios gramos de la droga sintética conocida como “crystal”, así como equipo táctico, por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales. 

Se trata de Roberto R. D., de 45 años de edad, José Jesús H. V., de 19 años y Roxana Daniela H. R., de 22 años de edad, todos originarios y vecinos de esta cabecera municipal. 

Sobre su detención se estableció que los oficiales realizaban un recorrido de prevención del delito, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, transitaban por las calles de la colonia Las Américas. 

Al llegar a la altura de la calle Noé Torres Lara, les marcaron el alto a los dos hombres y a la mujer quienes en lugar de acatar las órdenes se dan a la fuga, sin embargo fueron detenidos metros adelante. 

Tras realizarles una revisión de rutina se les encontraron entre sus pertenencias y total aproximado de 41 gramos de la referida droga, así como un chaleco balístico con dos placas y un casco balístico nivel III, por lo que son trasladados a la Fiscalía General del Estado y puestos a disolución del agente del Ministerio Público.

Noventa Grados
