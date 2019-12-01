Concluye la SSP Michoacán taller intensivo para garantizar seguridad de periodistas en coberturas de riesgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 19:11:04

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la relación institucional con los medios de comunicación y promover coberturas seguras, responsables y con enfoque en derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con FGE, CEDH, Artículo 19 y Comunicación Social del Gobierno del Estado, este sábado se clausuró el primer “Taller Intensivo para medios: Cobertura de eventos de riesgo con intervención policial”.



Sobre el particular, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que este tipo de capacitaciones forman parte del proceso de transformación y dignificación de la Guardia Civil, al fomentar empatía, profesionalismo y una mejor comprensión del trabajo diario tanto de policías como de periodistas.

Por su parte, Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, Coordinadora de Comunicación, señaló que estos espacios brindan herramientas clave para la seguridad de quienes informan y fortalecen la difusión responsable de los avances en materia de seguridad.

Jessica Alcázar Romero, coordinadora de prevención del programa de protección y espacio cívico de Artículo 19, reconoció el esfuerzo interinstitucional y destacó que este tipo de capacitaciones fortalece la libertad de expresión, el acceso a la información y la construcción de una cobertura periodística más segura y responsable.

Con la clausura de este taller, que se desarrolló durante dos días de trabajo, la SSP refrenda su compromiso de mantener una relación cercana, profesional y permanente con las y los periodistas.

En esta capacitación participaron reporteras y reporteros de 20 medios de comunicación locales, principalmente quienes brindan cobertura a eventos y situaciones de riesgo, fortaleciendo la coordinación, empatía y seguridad en el ejercicio informativo.