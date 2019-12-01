Indigna golpiza a viejitos de Zitácuaro, Michoacán: Abuelitos apaleados por su propio hijo y nieta para despojarlos de su casa; policías y abogados solo se quedaron viendo

Zitácuaro, Mich., a 26 de septiembre de 2025.- Un caso de abuso en contra de un matrimonio de la tercera edad y su hijo, un profesor de la región, causó la indignación de los pobladores de Zitácuaro, al intentar un hombre con ayuda de su hijastra y yerno, una y una abogada con influencias en la Fiscalía Regional, despojar a sus propios padres de su vivienda, golpeándolos seriamente.

El caso sucedió en la calle Dr. Emilio García y fue documentado en múltiples transmisiones en vivo por Alexis Castillo, integrante del movimiento “El respeto al derecho ajeno es la paz” que dirige el activista Raúl Ocelotl Vilchis, por la defensa de los derechos de los más desprotegidos.

Castillo acudió en ayuda de la familia, luego de que esta fuera agredida, hallándose en el lugar con un matrimonio de la tercera edad totalmente golpeado y ensangrentado; uno de sus hijos de 50 años de edad fue el más afectado al defender a sus padres y su casa.

En el lugar se encontraba otro hijo del matrimonio, presunto autor intelectual de la agresión, quien acompañado por su hijastra y el novio de esta, golpearon a la familia para despojarla por la fuerza del inmueble. Los agresores fueron respaldados por un abogado y una abogada, esta última que presuntamente trabaja en la Fiscalía Regional igual que su esposo, quien interpuso una denuncia contra Alexis Castillo por intervenir en defensa de la familia.

Fue la intervención del joven la que permitió parar las agresiones y detener el despojo, al no existir ninguna orden judicial sobre el inmueble. A pesar de que policías municipales se encontraban en el sitio, no detuvieron a los agresores y simplemente los dejaron ir, quedándose como espectadores.

Ocelotl y Castillo apoyaron a la familia y la llevaron a la Fiscalía del estado para denunciar los hechos, logrando que a la familia se le restituyera el inmueble.

La familia pidió al Alcalde y a las autoridades, que los apoye en su situación y hagan justicia contra los responsables, aunque estos sean de su propia familia.