Incendio en ferretería dejó severos daños materiales en colonia El Pueblito de Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:59:24
Corregidora, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- La madrugada de este martes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia El Pueblito, en donde se registró el incendio de una ferretería en el municipio de Corregidora, Querétaro.

El inmueble se encuentra ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, el cual quedó con severos daños materiales, tras el incendio del cual se desconoce que lo originó.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que, rápidamente se movilizaron al lugar analistas de Protección Civil de Corregidora para sofocar el fuego.

Una vez en el lugar, se realizaron labores de extinción del fuego y la remoción de escombros, para evitar que el fuego se reactivara.

Policías municipales abanderaron la zona, para permitir el trabajo de los rescatistas y tomar conocimiento del incendio que afortunadamente no dejó personas heridas.

