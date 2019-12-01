Incendio destruye bodega en Maravatío, Michoacán

Incendio destruye bodega en Maravatío, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 07:47:52
Maravatío, Michoacán, 12 de marzo del 2026.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio de una bodega, hechos registrados en la comunidad de Apeo, en el municipio de Maravatío, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre el incendio de una bodega en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes se abocaron a controlar la conflagración.

Tras varias horas de lucha contra el fuego, los “vulcanos” lograron sofocar el incendio mismo que dejó totalmente destruida la bodega así como varias camionetas que estaban en su interior; las causas del siniestro no se dieron a conocer.

