Incendio de vivienda en Zitácuaro, Michoacán, fue provocado: propietarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 13:12:01

Zitácuaro, Michoacán, a 2 de octubre 2025.- El incendio de una vivienda en la calle Independencia, fue provocado por un sujeto, aseguraron los propietarios de la vivienda.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de jueves bomberos municipales atendieron el incendio de una vivienda ubicada en la propiedad marcada con el número 76 de la referida vialidad.

Una vez controlado el siniestro se informó que el mismo sólo dejó daños materiales.

Fueron los propietarios de la vivienda quiera declararon a las autoridades que un sujeto miembro de la familia fue quien ofendió fuego en las habitaciones, hechos que ya son investigados.