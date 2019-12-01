Incendio de vehículo obliga despliegue de bomberos en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:46:41

Celaya, Guanajuato, 28 de enero del 2026.- Despliegue del cuerpo de bomberos se registró la madrugada de este miércoles en la comunidad de San Juan de la Vega tras el reporte del incendio de un vehículo en Celaya, Guanajuato.

Vecinos de la zona realizaron el reporte a través de la línea de emergencias 911 sobre los hechos en la colonia San Antonio de Gallardo calle Ferrocarril Central, entre Adolfo López Mateos y Alameda.

Sitio al que acudieron cuerpos de emergencia donde localizaron una camioneta Toyota Hilux dañada por el fuego.

Los primeros reportes mencionan que en la zona escucharon detonaciones de pirotecnia por lo que se desconoce si fue provocado por los artefactos explosivos.

Serán las autoridades competentes quiénes informen de lo ocurrido, en un hecho que solo dejó daños materiales.