Incendio consume una cartonera en el Parque Industrial Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 11:24:02

Querétaro, Querétaro, a 30 de agosto 2025.- La madrugada de este sábado, se registró un fuerte incendio en una cartonera, ubicada en el parque industrial Querétaro, lo que generó la movilización de los servicios de emergencias.

Fue en la empresa Smurfit Westrock, la que quedó en pérdida total, así como dos vehículos y daños en las cajas de algunos trailers, que se encontraban en el andén ( zona de carga y descarga).

A través de la linea de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que rápidamente se activaron los rescatistas para sofocar el incendio el cual por fortuna dejó solo daños materiales.

La zona es abanderada por parte de elementos de la SEDENA quienes acudieron a tomar conocimiento.