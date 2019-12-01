Incendian coche junto a un cadáver en Hidalgo; se desconocen las causas del hecho 

Santiago de Anaya, Hidalgo, a 1 de septiembre de 2025.- En la comunidad de La Joya, en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, vecinos reportaron a un vehículo en llamas, en el cual, afirmaban que una persona al parecer sin vida se encontraba adentro, motivo por el cual las autoridades arriban al lugar para sofocar el fuego y rescatar a la persona que iba a bordo.

Tras arribar al lugar, las autoridades confirmaron el deceso de la persona que se encontraba en el sitio, de la cual hasta el momento no ha sido revelada su identidad.

Tras sofocar el fuego del vehículo, autoridades indicaron que el cadáver que se encontraba al lado del vehículo incendiado era un hombre, el cual presentaba quemaduras parciales, además de estar amordazado y con visibles huellas de violencia.

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo de la víctima para su traslado, además, autoridades informaron que se dará inicio a una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.