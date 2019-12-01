Identifican a policías que fueron privados de la vida en Zitácuaro, Michoacán

Identifican a policías que fueron privados de la vida en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:51:03
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Zitácuaro, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Como Mario Guzmán Santiago y Agustín Castro García fueron identificados los dos policías que fueron asesinados a balazos en la comunidad de Corungeo en este municipio.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este viernes fueron asesinados a balazos dos elementos de la Guardia Civil.

Fue al continuar con las indagatorias que los ahora occisos fueron identificados como Mario Guzmán Santiago y Agustín Castro García.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con la identidad y paradero de los responsables del crimen.

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