Identifican a mujeres sin vida y hombre herido tras balacera en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 08:57:16
Uruapan, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Como Anahí J. P., de 22 años, y Josefina M. H., de 20 años, fueron identificadas las dos mujeres que perdieron la vida y Arath Ismael M. R., de 19 años, el lesionado, tras ser atacados a balazos en la tenencia de Toreo El Alto, al poniente del municipio de Uruapan, Michoacán.

Como se diera a conocer en este medio de
comunicación alrededor de las 20:30 horas, varios sujetos armados vestidos de negro y a bordo de un vehículo arribaron a la calle Francisco Alfaro, donde irrumpieron de manera violenta en una vivienda y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior. Tras perpetrar la agresión, los responsables huyeron a gran velocidad con rumbo desconocido.

Vecinos alertaron al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de APREVIT, EBEREST y Protección Civil Municipal. A su llegada, los socorristas confirmaron que dos jóvenes mujeres ya no contaban con signos vitales, mientras que un hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Posteriormente las víctimas mortales fueron identificadas como Anahí J. P., de 22 años, y Josefina M. H., de 20 años. En tanto, el lesionado responde al nombre de Arath Ismael M. R., de 19 años, quien permanece bajo atención médica.

