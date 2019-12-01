Identifican a mujeres asesinadas en Uruapan, Michoacán, eran madre e hija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 17:52:29

Uruapan, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Como Gabriela Merlín H., de 29 años, y su madre, Esperanza L., de 50 años, dedicadas al reciclaje de plásticos y aceros, fueron identificadas las dos mujeres que fueron asesinadas a balazos en esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación esta mañana de martes, una familia fue atacada a balazos cuando viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox, en la colonia El Periodista.

Como resultado del ataque perdieron la vida quienes a la postre fueron identificadas como Gabriela Merlín H., de 29 años, y su madre, Esperanza L., de 50 años, dedicadas al reciclaje de plásticos y aceros.

Hechos que siguen siendo investigados para esclarecer el doble crimen.