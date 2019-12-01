Identifican a hombre que fue ultimado en la colonia Unidos Santa Cruz en Morelia, Michoacán

Identifican a hombre que fue ultimado en la colonia Unidos Santa Cruz en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:16:05
Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Como Miguel “N”, de 29 años, quien estaba reportado como desaparecido desde el sábado pasado, fue identificado el joven que fue hallado sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz, de esta ciudad de Morelia.

Como se informara en este medio de comunicación, esta mañana de martes se localizó el cuerpo sin vida de una persona en la referida colonia.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado como Miguel “N”, de 29 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, con la finalidad de esclarecer el crimen.

