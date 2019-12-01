Identifican a hombre que falleció en ataque armado en Indaparapeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:26:04

Indaparapeo, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Como Luis Felipe “N”, de 28 años, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos en esta municipalidad.

Al respecto se informó que sobre la calle Prolongación Morelos, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron la muerte de quien a la postre fue identificado como Luis Felipe “N”, de 28 años.

Hechos que siguen siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, con la finalidad de esclarecer el crimen.