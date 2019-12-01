Identifican a hombre localizado sin vida cerca de Zihuatanejo

Identifican a hombre localizado sin vida cerca de Zihuatanejo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 10:25:26
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Como Víctor Alfonso C. C., de 27 años hijo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Lázaro Cárdenas, fue identificado el joven que fue hallado sin vida en el interior de un vehículo Ibiza que estaba abandonado en un paraje de la carretera Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo.

Sobre el particular se informó que fue la noche del jueves que fue hallado a un costado de la carretera con rumbo a Zihuatanejo un vehículo Seat color gris, con placas de circulación PRH-196-B del estado de Michoacán.

A bordo de este auto fue hallado el cuerpo sin vida de Víctor Alfonso C. C., de 27 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecerlo.

