Horror en Los Reyes, Michoacán: bajo influjo de sustancias joven asesina a su madre en la colonia Santa Rosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 23:57:58

Los Reyes, Mich., a 2 de septiembre de 2025. – Un hecho de extrema violencia conmocionó a los habitantes de la colonia Santa Rosa, en Los Reyes, donde un hombre de 27 años presuntamente asesinó a su madre a golpes dentro de su propia vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre un episodio de violencia familiar. Al llegar al domicilio, elementos de la Policía Municipal fueron recibidos por José Luis G., quien mostró una conducta errática.

Minutos después, los uniformados encontraron a la señora Teresa T., de 60 años, tendida en el suelo con severas lesiones y en medio de un charco de sangre.

Paramédicos acudieron de inmediato, pero solo confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El presunto agresor, hijo de la fallecida, fue detenido en el lugar y trasladado a disposición de la Fiscalía Regional.

Trascendió que podría haber actuado bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, aunque las causas exactas del ataque aún se investigan.

Peritos de la Fiscalía de Michoacán realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.