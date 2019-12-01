Homicidios dolosos disminuyen 25% en primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum

Homicidios dolosos disminuyen 25% en primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 13:45:42
Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- Los homicidios dolosos en México disminuyeron un 25 por ciento en los primeros 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior se dio a conocer en la 51 Sesión Ordinaria del Consejo, en la que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en los primeros 11 meses del Gobierno de la mandataria mexicana.

En ese sentido, el funcionario federal destacó que Nuevo León es el estado donde más se han reducido los homicidios dolosos, con un 72 por ciento menos.

Seguido de Guanajuato con 59 por ciento de reducción; el Edomex con 45 por ciento; Baja California con 35.8 por ciento y Sinaloa con 20 por ciento.

De igual forma, el secretario García Harfuch informó la detención de 30 mil 700 personas y el aseguramiento de 15 mil 496 armas de fuego y 240 toneladas de droga; así como la inhabilitación de mil 256 narcolaboratorios en 21 estados.

Noventa Grados
