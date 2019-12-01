Homicidio de un menor termina en persecución y quema de un domicilio en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:39:11

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- Elementos policiales y de servicios de emergencias, se movilizaron a la colonia El Pedregal, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui del municipio de Querétaro, donde se registró el asesinato de un menor de edad y la quema de un domicilio.

Fue entre las calles de Zaragoza y Aldama, en la colonia El Pedregal, en donde se registró el altercado y posteriormente el asesinato del menor, por aparentes viejas rencillas.

Tras ocurrir el fallecimiento, familiares del menor, acudieron al domicilio del presunto responsable, ubicado en la privada Zaragoza, sin embargo no lo ubicaron en el inmueble, al cual posteriormente le prendieron fuego.

Tras los hechos, se registró una importante movilización policial y de servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte del menor.

Por parte de policías, realizaron un operativo de búsqueda del presunto responsable, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su detención.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.