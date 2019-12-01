Homicidio de menor conmociona Ecatepec; cae hombre acusado de ultimar a su hijastro de 8 años

Homicidio de menor conmociona Ecatepec; cae hombre acusado de ultimar a su hijastro de 8 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:00:26
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Ecatepec, Estado de México, 17 de abril del 2026.- Carlos Edmundo “N” fue ingresado a prisión y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de su hijastro, un niño de 8 años, ocurrido el pasado 9 de abril en este municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos se registraron dentro de una vivienda ubicada en la colonia San Martín de Porres, donde el menor se encontraba en compañía de la pareja de su madre.

Según las investigaciones, el hombre habría estado bajo los efectos de sustancias y presuntamente agredió físicamente al niño.

Las indagatorias señalan que, tras la agresión, el imputado habría utilizado un objeto punzocortante para herir en repetidas ocasiones al menor, situación que le provocó la muerte.

Vecinos de la calle Francisco I. Madero, al percatarse de lo ocurrido, intervinieron para evitar que el sujeto escapara. Testigos relataron que el hombre fue retenido por habitantes de la zona hasta la llegada de elementos de la policía municipal, quienes realizaron su detención.

Una vecina, que pidió mantener su identidad en reserva, narró que los gritos alertaron a los residentes. “Se escuchaba que la muchacha gritaba. Luego nos dijeron que el padrastro había atacado al niño; comentan que solía estar tomado y que esa vez posiblemente estaba drogado”, expresó.

Tras su detención, Carlos Edmundo “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Un juez determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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