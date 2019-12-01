Hombre resulta gravemente herido tras ataque armado en salón de fiestas de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 21:55:34

Celaya, Guanajuato, a 17 de enero de 2026.– Un hombre ingresó a un centro médico en estado delicado luego de resultar herido durante un ataque armado registrado la noche del sábado al interior de un salón de fiestas, donde presuntamente se realizaba una pelea de gallos.

El hecho ocurrió entre las comunidades de Plancarte y Tenería del Santuario, poco antes de las 20:00 horas.

De manera preliminar, se informó que mientras se desarrollaba el evento se escucharon detonaciones de arma de fuego, las cuales dejaron a un hombre lesionado, además de que se presume que otra persona pudo haber sido privada de la libertad.

Una segunda versión señala que el ataque habría derivado de un desacuerdo entre los asistentes, lo que originó una discusión que terminó en disparos.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio, donde se les informó que la víctima ya había sido trasladada en un vehículo particular a un hospital, en estado grave.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.