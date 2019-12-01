Hombre queda grave al ser atropellado en la avenida Pasteur Sur del municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 15:44:42
Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre de 2025.- Un hombre resultó con heridas graves, luego de ser atropellado por un vehículo, la tarde de este martes, en la avenida Pasteur Sur.

El accidente ocurrió, a la altura de la colonia Comerciantes, luego de que el señor de aproximadamente 50 años de edad, intentara cruzar la vialidad, sin embargo, un vehículo lo alcanzó y ocasionó el atropellamiento.

A través de la línea de emergencias 911,  se reportó el accidente, rápidamente, al lugar, se movilizaron los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, auxiliaron a la persona lesionada, y tras estabilizarla, la trasladaron al hospital en condición grave.

