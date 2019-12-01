Hombre pierde la vida en Ciudad del Sol, en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:33:17

Querétaro, Querétaro, a 7 de octubre 2025.- Este martes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron al boulevard Peñaflor, en donde se reportó el fallecimiento de una persona.

Fue en la zona de Ciudad del Sol, en donde se reportó el desvanecimiento de un hombre de la tercera edad, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas.

Desafortunadamente, al llegar, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y aparentemente habría fallecido por causas naturales.

La vialidad fue cerrada en dirección al libramiento Norponiente y se solicitó la intervención de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.