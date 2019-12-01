Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 21:04:46

Celaya, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2026.- Una persona resultó lesionada tras ser víctima de un intento de asalto en la Colonia Jardines, justo en el estacionamiento de un establecimiento.

Alrededor de las 19:30 horas de este martes reportaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 sobre una persona herida por impactos producidos por arma de fuego en la intersección de la calle Rosal y Paseo del Bajío.

En los primeros reportes preliminares trasciende que la víctima forcejeó con dos personas que intentaron quitarle su camioneta que estaba estacionada afuera de un Oxxo.

Sin embargo uno de los presuntos responsables sacó un arma de fuego y disparó a la víctima, pero en el lugar fue detenido y su cómplice huyó en una motocicleta, pero fue detenido a cuadras adelante.

Mientras tanto, se pidió rápidamente apoyo a unidades de urgencias médicas que llegaron a la zona a brindar ayuda al lesionado quien al ser estabilizado fue trasladado a un centro médico.

Será la Fiscalía del Estado quien dé a conocer la realidad de los hechos mediante su procedimiento del peritaje y las investigaciones por parte de agentes de investigación criminal.