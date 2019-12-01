Hieren a tiros a joven en San Juan del Río, Querétaro

Hieren a tiros a joven en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:46:31
San Juan del Río , Querétaro, a 3 de septiembre 2025.- Un joven de aproximadamente 20 años de edad, resultó herido de bala, luego de una agresión a balazos que sufrió en la comunidad de Visthá, en el municipio de San Juan del Río.

Fue entre las calles Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, en donde fue interceptado por sujetos armados, quienes posteriormente realizaron las detonaciones, para luego huir con rumbo desconocido.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, para brindar los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se realizó la valoración, se estabilizó a la persona y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por policías municipales de San Juan del Río y esperaron el arribo de los servicios periciales, para el levantamiento de indicios.

Noventa Grados
