Hernán "N" presunto líder criminal llega a México tras 7 meses prófugo, fue expulsado de Paraguay

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 12:19:36

Tapachula, Chiapas, a 18 de septiembre 2025.- Hernán “N”, presunto líder criminal del estado de Tabasco, detenido en Paraguay tras estar prófugo siete meses, aterrizó en la ciudad de Tapachula, Chiapas luego de ser extraditado del país sudamericano.

El vehículo aéreo con el presunto líder de “La Barredora” llegó al municipio fronterizo poco después de las 11:00 horas.

Por otra parte, se dio a conocer que el sospechoso conocido como “El Abuelo y/o “Comandante H”, será llevado en un segundo vuelo lo llevará al aeropuerto de Toluca, Estado de México, para ser trasladado al penal federal El Altiplano donde será ingresado.

“Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, publicó en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“El Abuelo” fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del estado de Tabasco durante el gobierno del morenista Adán Augusto López Hernández.