Harfuch garantiza seguridad para el Mundial 2026, tras ataque contra turistas en Teotihuacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:05:23

Ciudad de México, a 21 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el bienestar y la seguridad de los visitantes durante la Copa del Mundo de futbol 2026 está garantizada.

En ese sentido, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, comentó que los protocolos ya se encuentran en operación desde hace más de un año.

“Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada”, aseguró el funcionario federal.

Lo anterior, luego de mencionar el tiroteo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán en el cual perdió la vida una mujer de origen canadiense y otros 13 turistas internacionales sufrieron lesiones.

“Nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país”, subrayó el secretario García Harfuch, al destacar que millones de visitantes acuden cada año a estos sitios.