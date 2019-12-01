Harfuch descarta ataque extremista en Coahuayana; lo clasifica como hecho criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 11:47:21
Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que el ataque que dejó un saldo de al menos seis personas sin vida, que se registró en Coahuayana, Michoacán sea un acto extremista.

"Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo”, explicó el servidor público.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal señaló que tanto ley tanto mexicana como internacional, detallan que actos terroristas buscan imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y en este caso se deben clasificar como actos criminales para ampliar sus actividades, como ampliar rutas de trasiego de droga, extorsión, tráfico, y minería ilegal.

"Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto", mencionó el secretario Harfuch.

