Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 22:00:58

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2026.- La investigación por las irregularidades detectadas en el examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sumó una nueva detención, luego de que autoridades capitalinas aprehendieran a Helen “N”, señalada por presuntamente participar en un esquema de suplantación de aspirantes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la mujer habría contestado evaluaciones de ingreso a licenciatura en lugar de los estudiantes, además de almacenar fotografías de los reactivos. Estas actividades presuntamente se realizaron durante mayo y junio de 2026, utilizando instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, a cambio de pagos.

La orden de aprehensión por el delito de fraude genérico fue ejecutada este martes 24 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras su captura, Helen “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Con esta detención, suman tres personas arrestadas por el caso, luego de que el pasado 25 de agosto fueran aprehendidos Edgar “N” y David “N”, señalados como operadores de la academia. Durante esa jornada también se realizaron cuatro cateos, en los que fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento.

Ambos hombres fueron vinculados a proceso tres días después por fraude genérico y recibieron la medida de prisión preventiva. La Fiscalía capitalina señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las personas señaladas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.