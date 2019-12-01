Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 21:48:47

Celaya, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2026.- Dos personas detenidas y un hombre lesionado fue el resultado de la intervención policial tras un intento de robo de vehículo registrado la noche del martes en la colonia Jardines, confirmó el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes.

El jefe policial explicó que uno de los presuntos involucrados fue detenido en el sitio donde ocurrió la agresión, mientras que el segundo fue localizado y asegurado mediante un seguimiento realizado por los elementos de seguridad, luego de que presuntamente intentara escapar.

“Uno en el lugar y otro en el seguimiento”, precisó el director al explicar cómo se concretaron ambas detenciones.

Sobre las circunstancias del hecho, Cajero Reyes indicó que la información preliminar apunta a que los sujetos intentaron apoderarse de un vehículo, aunque señaló que los detalles de cómo ocurrió la agresión se darán a conocer posteriormente.

“Hasta ahorita la información es que intentaron robar un vehículo”, comentó.

Respecto al hombre que recibió impactos de arma de fuego durante el intento de asalto, informó que fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica y su estado de salud se reporta estable.

“Está estable, está en el hospital, está siendo atendido, pero está estable”, señaló.

El funcionario también destacó que la intervención permitió concretar el aseguramiento de los dos presuntos responsables, resultado que atribuyó a la coordinación de los elementos de seguridad.

“Sí, afortunadamente es lo que siempre se busca, la detención de las personas y en esta ocasión ya fueron dos detenidos. Esperemos que no salgan”, expresó.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de una tienda Oxxo, en el cruce de las calles Rosal y Paseo del Bajío. Será la Fiscalía General del Estado la que determine las circunstancias de la agresión y la probable responsabilidad de los detenidos.